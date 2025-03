Salta Todays Festival, una sola proposta ritenuta non idonea

Salta l'edizione 2025 del Todays Festival, la rassegna di musica contemporanea di fine estate.

L'avviso pubblico della Città di Torino ha infatti ricevuto una sola proposta progettuale, che non è stata ritenuta idonea dalla commissione artistica incaricata di valutare le proposte sotto il profilo artistico e musicale, dopo il via libera per l'ammissibilità del progetto da parte della commissione tecnica.

La commissione ha ritenuto il progetto non idoneo a rappresentare pienamente le necessità espresse nel bando, sia in termini di coerenza con gli obiettivi culturali prefissati, sia in relazione all'impegno economico previsto per la sua realizzazione.

La Fondazione per la Cultura Torino, incaricata della gestione del bando, ha dunque provveduto alla pubblicazione dell'esito sul sito e lo ha comunicato agli assessori ai Grandi Eventi e alla Cultura, Domenico Carretta e Rosanna Purchia, informandoli che, in assenza di un aggiudicatario, non sarà nelle condizioni di organizzare direttamente l'iniziativa, prevista per agosto 2025, poiché i tempi tecnici non lo consentirebbero. Il Festival, previsto ad agosto, dunque non si farà. Lo scorso anno, il primo in cui l'evento era stato messo a bando dopo nove anni di gestione da parte del suo fondatore, Gianluca Gozzi, era stato organizzato dalla Fondazione Reverse.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA