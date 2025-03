Minaccia e aggredisce la moglie davanti ai figli, arrestato

Un uomo di 30 anni di origini sudamericane è stato arrestato dai carabinieri di Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie. L'uomo, già destinatario nel 2021 dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, provvedimento emesso dal tribunale di Varese e successivamente revocato, si trova in carcere a Verbania in attesa dell'udienza di convalida.

I fatti sono accaduti ieri sera: secondo quanto riferito dai carabinieri l'uomo, rientrato a casa ubriaco, avrebbe aggredito la moglie alla presenza anche dei figli minori, prima minacciandola e insultandola, poi passando alle maniere forti di fronte ai tentativi della donna di allontanarsi. L'avrebbe in particolare afferrata per il collo e colpita con uno schiaffo.

La donna ha telefonato alla suocera, raccontandole l'accaduto. Lei, a sua volta, ha allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno trovato la vittima abbracciata ai figli, anche loro scossi per l'accaduto.



