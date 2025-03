M5s, la maggioranza vuole aumentare stipendi dei vertici Atc

La Regione Piemonte intende aumentare gli stipendi dei vicepresidenti delle Agenzie territoriali per la casa aumenteranno, passando da 1.000 a 2.500 euro e raddoppiare il gettone di presenza percepito dei consiglieri di amministrazione delle Atc, da 30 a 60 euro a seduta. Lo sostiene il gruppo consigliare regionale M5s, guidato dalla capogruppo Sarah Disabato, dopo che in commissione è arrivato il parere preventivo positivo alla proposta sugli aumenti, con i soli voti della maggioranza.

Sia vicepresidenti che consiglieri di amministrazione, sottolineano in nota i Cinque Stelle, sono "figure nominate dalla politica".

"La maggioranza si fa in quattro per trasformare sempre più la nostra Regione in uno stipendificio - dicono i consiglieri M5s -. L'ennesima trovata del centrodestra per sperperare soldi pubblici, dopo l'introduzione a Palazzo Lascaris dei sottosegretari e dei consiglieri supplenti. In commissione dovremmo discutere con urgenza dell'emergenza casa, del caro bollette, del problema delle occupazioni abusive, delle condizioni di degrado degli edifici e della lentezza con cui vengono assegnati gli appartamenti, invece la Giunta Cirio dimostra ancora una volta che le sue priorità sono poltrone e stipendi".



