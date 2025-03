In memoria di Cristina Antoni il primo 'Premio Cultura'

Da un'idea del Centro italiano femminile di Alessandria - con presidente provinciale Rosa Mazzarello - prende vita il Premio cultura Cristina Antoni.

Nasce in memoria della giornalista morta a 57 anni il 23 novembre 2023. Già a capo dell'ufficio stampa della Provincia, è stata presidente di Costruire Insieme-CulturAle, azienda multiservizi del Comune.

A cadenza annuale, l'iniziativa - come si spiega in un comunicato - vuole dare continuità alla volontà di Cristina di voler mettere in risalto il mondo dei giovani, premiando i talenti più meritevoli nelle diverse espressioni artistiche.

La giuria della prima edizione valuterà elaborati di poesia e di breve prosa; al vincitore andrà una borsa di studio di 500 euro e al secondo di 300 per sostenere i futuri percorsi scolastici.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 maggio alla e-mail premioculturacristinaantoni@gmail.com. Cerimonia di premiazione il 12 giugno in Provincia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA