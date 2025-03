Commissario Schael incontra il rettore Università di Torino

Il nuovo commissario della Città della salute e della scienza di Torino, Thomas Schael, ha incontrato il rettore dell'Università, Stefano Geuna.

Nell'occasione si è parlato del piano strategico e operativo per il futuro Parco della salute, della Scienza, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Per quanto riguarda le Molinette è stato sottolineato che ci sarà da stabilire quale sarà il futuro della struttura, che cosa conservare e quali parti cedere, alla luce del fatto che proprio l'Università di Torino è proprietaria di gran parte di queste.

Thomas Schael ha presentato le sue idee di un ospedale ipertecnologico, che punterà su droni a idrogeno per il trasporto di farmaci e devices. "Si darà avvio a questo percorso, da effettuare come un gioco di squadra con tutti gli stakeholder interni ed esterni all'Azienda e con il commissario ad acta Marco Corsini, con il quale Thomas Schael e il direttore amministrativo, Giampaolo Grippa, hanno già avuto un costruttivo colloquio telefonico, già nel primo collegio di direzione, che si terrà il prossimo 11 aprile alla presenza dell'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, e allo stesso Stefano Geuna", si legge in una notta della Città della Salute.

"È arrivato il momento di essere concreti", ha detto a termine dell'incontro Geuna, manifestando così il proprio pieno sostegno al piano del commissario.



