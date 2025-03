Biella, ricerche per un giovane sparito da un mese

È sparito da un mese Salah Eddine Fattah, 28 anni, residente a Sagliano Micca (Biella). Manca da casa dal 13 febbraio. È stata fatta una segnalazione alla trasmissione "Chi l'ha visto?" e nel frattempo sono iniziate le ricerche. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco, partendo dall'area in cui una cella telefonica ha agganciato per l'ultima volta il segnale del suo cellulare prima che divenisse irraggiungibile, sono partiti i sopralluoghi. Sul posto, in supporto, anche carabinieri e volontari della protezione civile.

I pompieri sono intervenuti anche con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e con i mezzi Sapr (sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto, o più semplicemente droni) in modo da poter controllare anche la superficie dall'alto e poter estendere le ricerche all'alveo del torrente Cervo.



