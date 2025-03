Abusi su bambina di 12 anni di Asti, arrestato imprenditore

È accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina di dodici anni, un imprenditore edile lombardo di 65 anni arrestato ad Asti dalla Polizia.

L'indagine, coordinata dalla procura, ha avuto inizio nel dicembre 2023 dopo una segnalazione dei servizi sociali, che già seguivano la famiglia della minore. La ragazzina aveva confidato a un'educatrice che l'uomo, un conoscente della mamma, aveva abusato di lei in casa approfittando del fatto che la donna fosse uscita. L'inchiesta, basata su testimonianze, acquisizione di tabulati telefonici, perquisizioni, sequestri e analisi tecniche, ha portato all'arresto dell'imprenditore e alla richiesta della misura cautelare in carcere, commutata in arresti domiciliari dopo che sono state documentate problematiche di salute del sessantacinquenne. Durante l'interrogatorio davanti al gip l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.



