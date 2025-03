A Racconigi nascerà un'oasi per api e insetti impollinatori

A Racconigi, in provincia di Cuneo, nascerà un'oasi per api e insetti impollinatori. Il Comune ha infatti ottenuto un contributo di diecimila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che verranno destinati per un'area di 150 metri quadrati, che verrà realizzata nel terreno dell'ex tiro al piattello di proprietà comunale, situata vicino al Sentiero del Maira.

"Le api domestiche e selvatiche sono essenziali per l'equilibrio del nostro ecosistema, ma purtroppo sono sempre più a rischio a causa delle attività umane e del cambiamento climatico - commenta il consigliere con delega all'Ambiente, Enrico Mariano - proprio per questo motivo, come amministrazione, abbiamo deciso di aderire a questo progetto, che mira a proteggere questi insetti e a sensibilizzare la popolazione sull'importanza del loro ruolo vitale." La scelta dell'area è stata dettata dalla sua posizione strategica, immersa nel verde delle campagne circostanti e prossima al Fiume Maira, che con la sua presenza assicura l'acqua nelle falde acquifere, rendendo il terreno fertile e irrigato, con la presenza di una ricca vegetazione intorno. Il terreno verrà gestito dal Comune di Racconigi, l'Associazione Centro Cicogne e Anatidi e l'apicoltrice racconigese Giulia Minero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA