Venti Comuni del Roero entrano nella 'zona cuscinetto' Unesco

Il Ministero della Cultura ha approvato la proposta di modifica dell'area Unesco presentata dall'Associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato che punta ad ampliare l'attuale 'buffer zone' (zona cuscinetto) al territorio del Roero che si trova sulla sponda sinistra del fiume Tanaro. Il dossier è stato inviato alla sede dell'Unesco a Parigi dal dicastero guidato da Alessandro Giuli.

L'estensione del perimetro interessa venti Comuni e copre un'area di circa 17mila ettari. Se la proposta sarà accolta la buffer zone sfiorerà i centomila ettari. Obiettivo dell'ampliamento, "proteggere ulteriormente una delle sei aree che compongono la core zone: le colline del Barbaresco".

"Abbiamo appena celebrato il decennale dal riconoscimento Unesco - sottolineano il governatore del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alle Aree Unesco Marco Gallo - e ora il nostro impegno per la tutela e la valorizzazione delle Langhe, del Roero e del Monferrato si rafforza con l'ampliamento della buffer zone. Un traguardo che non solo conferma la straordinaria qualità paesaggistica e culturale di queste terre, ma rappresenta anche un atto concreto di responsabilità verso il futuro. Proteggere i nostri paesaggi significa tutelare la storia, le tradizioni e l'identità di un territorio che è il cuore dell'enogastronomia piemontese e italiana. Questo ampliamento non è solo una cornice formale, ma un'opportunità per promuovere uno sviluppo sostenibile e un turismo sempre più attento alla bellezza e all'autenticità. La valutazione dell'Unesco - concludono Cirio e Gallo - contribuirà a rafforzare il legame tra tutela e crescita, tra conservazione e innovazione, per consegnare alle future generazioni un patrimonio ancora più valorizzato e protetto".



