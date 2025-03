Torino approva il nuovo patto per trasformare Askatasuna

La Giunta comunale di Torino ha approvato, oggi, il rinnovo del patto di collaborazione per la trasformazione del centro sociale Askatasuna in bene comune, recependo anche la mozione che conferma l'accettazione dei metodi democratici e il ripudio di ogni forma di violenza e razzismo.

La delibera rinnova l'accordo, scaduto il 15 marzo, con un gruppo spontaneo di cinque cittadini per la cura e la rigenerazione dell'immobile di proprietà comunale, in corso Regina Margherita 47 a Torino.

Nel dettaglio la delibera recepisce "un nuovo patto di collaborazione per la cura e gestione condivisa dei locali al piano terreno dell'immobile e dell'area esterna di pertinenza", che sarà sottoscritto nei prossimi giorni e avrà durata di 5 anni. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, così come il mantenimento delle condizioni di sicurezza al suo interno e la custodia saranno a carico dei firmatari del patto e l'accesso al piano superiore continua a essere vietato per ragioni di sicurezza, come previsto da un'apposita ordinanza.

Inoltre per il coordinamento e monitoraggio delle attività previste sarà istituita una cabina di regia che avrà anche il compito di valutare eventuali nuove richieste di adesione al patto da parte di soggetti interessati.



