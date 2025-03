Su Audible La fame del Cigno, letto dall'attore Michele Albini

Arriva su Audible La fame del Cigno, l'ultimo romanzo di Luca Mercadante (Sellerio) letto dall'attore Michele Albini Luca Mercadante e Michele Albini presenteranno al pubblico La fame del Cigno mercoledì 19 marzo al Circolo dei lettori a Torino. Insieme esploreranno i segreti del mestiere dello scrittore e di chi trasforma le parole in voce con la moderazione della bookblogger Petunia Ollister.

Domenico Cigno è un giornalista sportivo di mezza età, cinico e disilluso, che trascorre le sue giornate tra abbuffate solitarie e articoli scritti in modalità automatica. Vive in una villetta decadente sul litorale domitio, un territorio segnato dall'immigrazione clandestina e dalla presenza della criminalità organizzata. La sua routine viene stravolta quando, pochi giorni prima di Natale, si imbatte per caso nel cadavere di una giovane donna. Potrebbe trattarsi di una studentessa torinese, influencer e attivista impegnata a denunciare la condizione delle donne nigeriane nella zona.

Spinto da un misto di istinto giornalistico e desiderio di riscatto, Cigno si aggrappa a questa storia come un dinosauro che lotta contro l'estinzione.

"Dare voce a un personaggio come Domenico Cigno è stata un'esperienza intensa e affascinante. Lo sguardo cinico sul mondo, il suo sarcasmo tagliente ma anche la disperata ricerca di un senso mi hanno costretto a trovare una tonalità che mescolasse ironia e malinconia. La fame del Cigno non è solo un'indagine, ma un viaggio interiore, e spero che gli ascoltatori possano immergersi in questa storia con la stessa passione con cui l'ho raccontata" dice Michele Albini.

L'audiolibro La fame del Cigno è disponibile in esclusiva su Audible.it a partire dal 18 marzo 2025.



