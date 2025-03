Strage del Bardo, polemiche per giardino intitolato a vittima

Per il decimo anniversario dell'attentato del Museo del Bardo a Tunisi oggi a Torino, oltre al minuto di silenzio davanti a Palazzo Civico, doveva esserci l'intitolazione di un piccolo giardino a una delle vittime, Antonella Sesino, ex dipendente comunale. Ma la cerimonia, come anticipato dal quotidiano La Stampa, è stata annullata dalla Città, e al momento rimandata, dopo che negli ultimi giorni è emerso un sentimento di dispiacere nella famiglia dell'altra vittima torinese, Orazio Costa, marito di un'altra dipendente comunale che era rimasta gravemente ferita.

L'idea di ricordare Antonella Sesino attraverso la toponomastica era partita nel 2022 prima in Circoscrizione poi con una mozione dell'allora capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Andrea Tronzano. L'atto, votato all'unanimità, era poi passato, come previsto in questi casi, in Commissione Toponomastica il 5 luglio di quell'anno ed era stato identificato come luogo adatto un'area verde di fronte a casa della vittima.

Negli ultimi giorni, però, sarebbero iniziate ad emergere alcune difficoltà e dopo numerose telefonate per cercare di chiarire la situazione il Comune ha deciso di sospendere l'intitolazione. "Purtroppo ci siano accorti che ultimamente sono cambiate delle sensibilità - ha spiegato la presidente del Consiglio comunale e della Commissione Toponomastica, Maria Grazia Grippo -. Sono andata a rileggere gli atti e i verbali di quella scelta, per capire se avessimo sbagliato qualcosa.

Nessuno aveva mai avuto nulla da ridire, ma questi sono momenti che devono unire, non dividere, e quindi abbiamo preferito prendere un attimo di pausa per capire cosa fare e abbiamo sospeso l'intitolazione. Siamo i primi ad essere dispiaciuti".





