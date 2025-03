Nocciola piemontese, Agrion ne curerà il miglioramento genetico

L'assessorato regionale all'Agricoltura del Piemonte ha affidato alla Fondazione Agrion un progetto triennale di ricerca, pari a 250.000 euro l'anno, per il miglioramento genetico della nocciola piemontese Tonda gentile trilobata "Con i suoi 28mila ettari dedicati e altri 7mila per i quali è stata presentata richiesta - osserva Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte - la produzione di Nocciola Tonda Gentile Trilobata è una delle eccellenze assolute a livello mondiale della nostra filiera agroalimentare. Per affrontare la crisi climatica e produttiva che ha subito negli ultimi anni la strada maestra è quella del miglioramento genetico. Per questo ho affidato alla Fondazione Agrion uno specifico programma triennale sulla Tonda Gentile. Solo così quella che molti riconoscono come la miglior nocciola del mondo potrà tornare alla piena produttività che il Piemonte è in grado di offrire".

L'annuncio di Bongioanni dopo il tavolo di lavoro che si è tenuto a Torino e che ha visto la partecipazione dei vertici regionali delle associazioni datoriali agricole Cia, Coldiretti e Confagricoltura, di Confcooperative e LegaCoop, delle associazioni di corilicoltori (Asprocor, Ascopiemonte, Consorzio Tutela e Valorizzazione della Nocciola Tonda Gentile, Coricoop) e della Fondazione Agrion con il suo presidente Giacomo Ballari.

Nell'incontro è stato evidenziato il problema della riduzione della produttività dei noccioleti piemontesi, con un calo negli ultimi anni attorno al 40% con punte del 70%.

Per poter intervenire in maniera tempestiva già durante quest'annata il Settore fitosanitario regionale, "in base all'andamento meteorologico, alle manifestazioni iniziali dell'avversità e in stretta collaborazione con l'assistenza tecnica, provvederà a rilasciare deroghe territoriali ai Disciplinari di produzione integrata 2025 per l'impiego di agrofarmaci (fungicidi) che potrebbero rendersi utili".



