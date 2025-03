Horeca Expoforum 2025, 12.500 visitatori al Lingotto Fiere

Con più di 12.500 visitatori si è chiusa la seconda edizione di Horeca Expoforum, organizzata da Gl events Italia al Lingotto Fiere di Torino. Un successo di pubblico che sancisce l'importanza della manifestazione nel mondo della ristorazione, dell'ospitalità e del food & beverage.

"Siamo soddisfatti dei risultati di Horeca Expoforum 2025. La crescita del numero di espositori e visitatori conferma che il nostro evento è un riferimento per il settore. Horeca Expoforum è un luogo di incontro dove innovazione e qualità si traducono in opportunità concrete di business. Mentre chiudiamo questa tre giorni guardiamo quindi alla prossima edizione, che tornerà dal 15 al 17 marzo 2026" commenta Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.

Oltre 200 i brand presenti su 14.000 mq di area espositiva.

Nomi noti come Barilla for professional sono tornati per la seconda volta con l'obiettivo di presentare qui il pane per burger, una novità che ha subito riscontrato l'apprezzamento del pubblico. Accanto ai colossi del settore anche piccole realtà familiari, come la Grapperia Artigianale Ali, al suo debutto al Salone, ha espresso piena soddisfazione. Unox - azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni di cottura e conservazione a caldo tecnologicamente avanzate - già nel primo giorno di Horeca Expoforum aveva avuto il 60% dei contatti realizzati lo scorso anno in 3 giorni di fiera.



