Ferrovia Vigezzina, nuovo ponte da 3,5 milioni euro

Sono terminati i lavori di sostituzione del ponte ferroviario della Mizzoccola, a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola). I lavori, durati circa due mesi durante i quali il servizio ferroviario internazionale tra Domodossola e Locarno è stato garantito da bus sostituivi, sono costati complessivamente circa 3,5 milioni di euro, considerando la realizzazione dell'opera e tutti i costi accessori, come la progettazione, la sicurezza, la direzione lavori.

"Un'opera imponente, con un peso di 300 tonnellate, rispetto alle 100 del ponte sostituito, per ottemperare alle nuove normative in vigore - spiega Matteo Corti, il direttore generale di Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, la società italiana che gestisce la tratta internazionale insieme alla svizzera Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi -. Il nuovo viadotto è ora idoneo a sopportare carichi maggiori rispetto al precedente ed è stato realizzato recependo la normativa antisismica".

La nuova infrastruttura è lunga 109 metri e conta 25.000 giunzioni bullonate e non più chiodate come il precedente.





