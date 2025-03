Corruzione negli appalti, perquisizioni della GdF di Pavia

Perquisizioni sono in corso da parte dei militari della Guardia di Finanza di Pavia nell'ambito in un'inchiesta che vede sette indagati, tra imprenditori, pubblici amministratori e responsabili di uffici pubblici, che devono rispondere a vario titolo di corruzione, falso, peculato, indebita destinazione di denaro, frode nelle forniture pubbliche e truffa ai danni dello Stato.

Al centro dell'inchiesta un imprenditore con sede ad Alessandria il quale, con la complicità dei pubblici ufficiali, avrebbe ottenuto l'affidamento di numerose commesse pubbliche finanziate anche con fondi provenienti dal Pnrr. Le perquisizioni oltre a società, sono estese anche nelle sedi negli Enti pubblici per valutare la regolarità degli affidamenti degli appalti, l'avanzamento dei lavori e la loro liquidazione.

Interessati, tra gli altri, i cantieri di piazza della Vittoria e il rifacimento di viale Lungo Ticino a Pavia e altri in comuni pavesi e nel Vercellese.



