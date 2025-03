Abodi, nel 2025 Atp finals a Torino poi percorso è ancora lungo

"Si va avanti. Il percorso è ancora lungo. C'è, intanto, il quinto anno della serie, poi se ne inaugurerà una seconda. Mi sembra già molto importante l'Italia abbia dimostrato, grazie a Torino, di saper ospitare un evento così importante battendo concorrenze internazionali di grande fascino. Quindi vuol dire che non soltanto in campo, ma anche organizzativamente, siamo un'eccellenza. Poi credo anche il presidente Binaghi l'abbia detto che si ricomincia da Torino (dove nel novembre 2025 si terrà la quinta edizione della serie italiana aperta nel 2021, ndr). Perché dove si sta bene, si rimane".

Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, a margine della visita a Casale Monferrato (Alessandria) nella sede della Canottieri, intervenendo sulla possibilità di mantenere le Atp Finals di tennis a Torino. In ogni caso anche per i prossimi 5 anni, dal 2026 al 2030, le Atp finals si terranno in Italia.



