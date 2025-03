Abodi a Casale, visita alla Canottieri e premio a Pietro Merlo

"A Casale Monferrato che ha saputo nel tempo coltivare e premiare la cultura dello Sport e del Movimento, coniugando l'eccellenza delle prestazioni di atlete e atleti, con lo sviluppo della sua dimensione sociale che rappresenta per tutti noi una priorità indispensabile per il benessere individuale e della comunità. A presto". E' la frase scritta dal ministro Andrea Abodi (Sport e Giovani) sul Libro d'Onore del Comune di Casale Monferrato (Alessandria) al termine della visita nella sede della Canottieri.

Tra le eccellenze sportive proprio il ministro ha 'riconsegnato' la medaglia a Pietro Merlo, campione italiano categoria K30 Parakarate. L'ha vinta a inizio marzo a Roma. Di Arquata Scrivia, 16 anni, frequenta l'istituto 'Boccardo' a Novi Ligure. Per una malattia che lo ha colpito a un anno di età, è in sedia a rotelle. Da quando ne ha 7 pratica sport, allenandosi per il karate all'Usam di Arquata, è tesserato per la Senkukai Karate di Genova. Da qualche anno pratica anche la boxe. "Mi sono avvicinato da piccolo, per caso, allo sport e ho scelto il karate, ultimamente faccio anche boxe. Di certo - confida - lo sport è importante per la crescita personale".

A maggio Merlo sarà ai Campionati Europei in Armenia.

Alla società Canottieri è stato conferito il titolo di miglior club d'Italia Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) 2024.

Tra i tesserati, brilla dal 2020 la bolognese Sara Errani, medaglia d'oro nel doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campionessa è legata a Casale per lo stretto legame con Giulia Gabba, tecnico nazionale, direttore e capitano della Scuola Tennis Canottieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA