Vandali a scuola, tagliato palo canestro del campo di basket

Il Comune di Novi Ligure (Alessandria) ha presentato una denuncia contro ignoti per l'atto vandalico alle scuole Martiri della Benedicta dove, nel cortile dell'istituto, è stata tagliata la base del palo di metallo che regge il canestro del campo di basket.

"Si tratta di un episodio sconcertante che, per fortuna, non ha provocato danni a persone - commenta l'assessore allo Sport Stefano Moro - Abbiamo già contattato una ditta per riparare il danno e ci auguriamo l'autore di questo gesto sconsiderato sia, al più presto, identificato e punito per quello che ha fatto".

Dall'amministrazione comunale viene l'invito a chi, eventualmente, avesse assistito al fatto è di collaborare con le forze dell'ordine, fornendo elementi utili all'indagine.



