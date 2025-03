Valanga nel Torinese, salvi i due scialpinisti coinvolti

Due scialpinisti sono rimasti coinvolti, nella tarda mattinata di oggi, in una valanga che si è staccata a Sestriere (Torino), sotto il passo di San Giacomo, intorno a quota 2.600.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, con l'unità cinofila, ed è stata inviata l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che ha individuato i due scialpinisti, che intanto erano riusciti a estrarsi autonomamente dalla massa nevosa che li aveva investiti.

Gli scialpinisti hanno riportato traumi non gravi e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Pinerolo.



