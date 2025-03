Serravalle, trentenne si schianta con un motociclo rubato

Con lo scooter stava sfrecciando a forte velocità per le vie di Serravalle Scrivia (Alessandria), mettendo in pericolo l'incolumità propria e degli altri utenti della strada e a un certo punto si è schiantato.

Chiamati da alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile, scoprendo il motociclo senza targa e il conducente senza patente. Partiti gli accertamenti e dall'interrogazione in banca dati del numero di telaio del mezzo, è emerso fosse rubato.

Dalla perquisizione del domicilio del trentenne alla guida, già noto alle forze dell'ordine, è stata recuperata la targa. Il furto del motociclo risaliva ad agosto 2024.

L'uomo è stato denunciato per ricettazione e gli è stata contestata la violazione amministrativa della guida senza patente.



