Il Timone porta al Coccia la rivisitazione inclusiva di Shrek

I ragazzi e le ragazze dell'associazione Il Timone di Novara portano sul palco del Teatro Coccia, come spettacolo finale del progetto "Tutti in scena", una rivisitazione inclusiva di Shrek - il Musical, nato dalla collaborazione con la Scuola del Teatro Musicale e patrocinato dal Comune di Novara.

L'appuntamento è per il 25 marzo alle 20:30 e lo spettacolo è aperto a tutti. L'obiettivo del progetto "Tutti in scena" è quello di sviluppare l'autonomia, le abilità personali e favorire l'inclusione dei giovani disabili attraverso attività laboratoriali teatrali e musicali. Con il teatro e le sue attività complementari è stato possibile costruire percorsi mirati a rafforzare nei ragazzi de Il Timone la consapevolezza di sé, la capacità relazionale e favorirne l'inclusione sociale.

Quest'anno le due realtà novaresi che si occupano di inclusione e cultura hanno deciso di lavorare su un progetto ancor più sfidante: una rivisitazione inclusiva di Shrek - il Musical che prevede il coinvolgimento di oltre 40 attori e tecnici.

Tutto il ricavato della vendita dei biglietti del progetto "Tutti in scena" sarà destinato a finanziare le attività del Timone rivolte ai bambini con disabilità in età evolutiva (18 mesi/16 anni). Il giorno successivo, 26 marzo alle 11, andrà in scena una replica con ingresso gratuito su prenotazione per gli alunni delle scuole della città e per le associazioni del territorio che si occupano di disabilità.



