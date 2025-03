Focus Notre-Dame e Rembrandt al Centro restauro della Venaria

Il complesso restauro di Notre-Dame di Parigi, dopo il grave incendio del 19 aprile 2019 e la famosa "Ronda di Notte" di Rembrandt, opera del Rijksmuseum di Amsterdam, esempio di come il confronto interdisciplinare sia motore trainante nei musei e nei centri di conservazione, saranno oggetto di due incontri aperti al pubblico nell'ambito degli eventi organizzati per 20/o compleanno del Ccr, Centro conservazione e restauro La Venaria Reale (Torino), nato il 21 marzo 2005, con sede nelle settecentesche Scuderie della Reggia di Venaria.

Da oggi al 21 marzo il Ccr, Centro conservazione e restauro La Venaria Reale (Torino), uno dei principali poli del restauro in Italia e riferimento nel panorama internazionale, riunisce i maggiori protagonisti a livello internazionale del mondo del restauro per un confronto sul futuro della conservazione e sul ruolo dei professionisti del settore, per promuovere la cooperazione e lo scambio internazionale di competenze, per sviluppare proposte intersettoriali, innovative e sostenibili (dal Met di New York, al Victoria and Albert Research Institute di Londra, al Centro di ricerca e restauro dei Musei di Francia, al Museo archeologico di Atene, all'Università cinese Zhejiang, alla Royal Commission for AlUla in Arabia Saudita, dal Museo Egizio di Torino alla Gnam di Roma, ai Musei Vaticani, alle Residenze Reali Sabaude, al Parco Archeologico di Pompei). Avrà luogo una rassegna di incontri dedicata al valore del restauro dal titolo "Conservazione, ricerca e innovazione".

Le celebrazioni proseguiranno in maggio con la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino (15-19 maggio 2025). A fine giugno avrà luogo lo "Young Professionals Forum", appuntamento di condivisione e scambio nato per stimolare a livello internazionale sinergie tra professionisti, in particolar modo giovani. Le celebrazioni si concluderanno in dicembre con un convegno dedicato a Pinin Brambilla Barcilon, in occasione del centenario dalla sua nascita. Nota in tutto il mondo per i restauri dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci e di altri capolavori dell'arte italiana, è stata la prima direttrice dei laboratori di restauro del Centro e il suo archivio, riordinato e digitalizzato, è oggi conservato al Ccr e fruibile da tutti.



