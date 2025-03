Confcooperative Piemonte, allarme per servizi socioassistenziali

Le cooperative sociali lanciano l'allarme: il mancato adeguamento delle tariffe per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi sta mettendo in grave difficoltà il settore, con conseguenze dirette sui lavoratori e sui cittadini, in modo particolare sulle fasce più fragili della popolazione. Il rischio a cui il Piemonte va incontro - spiega Confocooperative - è la chiusura di molti servizi fondamentali per le comunità locali.

Il rinnovo nel febbraio 2024 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le cooperative sociali ha previsto un incremento delle retribuzioni pari al 15% da raggiungere entro il 2026, ma le amministrazioni pubbliche non hanno previsto un corrispondente adeguamento dei fondi destinati ai servizi, creando una situazione insostenibile per le cooperative che operano nei settori dell'assistenza a minori e anziani, della disabilità, della salute mentale e delle dipendenze, costrette a far fronte a costi crescenti senza il necessario supporto finanziario.

In Piemonte ai circa 55.000 occupati del comparto pubblico sanitario si aggiunge un totale di occupati in tutte le imprese che operano nel socio sanitario e socio assistenziale pari a 50.000 persone. Di queste, oltre 30.000 sono occupati nelle cooperative: solo le aderenti a Confcooperative Piemonte contano più di 20.000 occupati, che garantiscono ogni giorno servizi essenziali per le persone più vulnerabili. "Senza un adeguamento delle tariffe, l'intero sistema rischia di collassare: anziani, disabili, minori, persone con dipendenze e con fragilità psichiatriche vedrebbero compromessi i servizi di cui hanno bisogno. Il rischio di chiusura di molte cooperative non è più un'ipotesi lontana, ma una concreta possibilità", spiega Enrico Pesce, Presidente di Confcooperative Federsolidarietà Piemonte.





