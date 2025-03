Concluso in Val di Susa stage addestramento per unità cinofile

Si è concluso nella stazione sciistica di Pian del Frais, a Chiomonte (Torino), il quinto stage di addestramento per unità cinofile da valanga e battitori, organizzato dalla Commissione Protezione Civile di Vol.To, con la partecipazione di numerosi volontari e specialisti del settore.

L'esercitazione - che si è svolta sabato e domenica - è stata caratterizzata da un'intensa fase di maltempo, con nebbia e nevicate fitte che però non hanno fermato oltre 20 volontari impegnati nelle simulazioni.

A pochi chilometri dove si svolgeva lo stage, a Salbertrand e a Pragelato, sono stati registrati due incidenti legati a valanghe che hanno travolto alcuni escursionisti. "Purtroppo, gli incidenti che si sono verificati nelle vicinanze ci ricordano quanto sia cruciale la prontezza di intervento nelle situazioni di emergenza, soprattutto quando l'imprudenza di alcuni escursionisti può complicare ulteriormente le operazioni di soccorso - ha spiegato Stefano Lergo, presidente della Commissione Protezione Civile di Vol.To - L'aumento poi dei fenomeni naturali, come le valanghe, sottolinea l'importanza di formare non solo i frequentatori della montagna, ma anche i volontari di protezione civile, che, pur non essendo specialisti del soccorso tecnico in montagna, saltuariamente vengono proiettati ad operare su scenari di emergenza in ambiente critico ed impervio, come l'alta montagna, a supporto degli specialisti. La protezione civile è un lavoro di squadra, e per questo continueremo a investire su questi percorsi di formazione".



