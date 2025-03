Biella, fermati gli spacciatori di droga nei boschi

Nuove denunce e sequestri sono stati effettuati per lo spaccio di droga nei boschi tra Masserano e Casapinta (Biella). Ad attirare l'attenzione dei carabinieri di Masserano è stata la fuga nella boscaglia di un uomo che, accorgendosi delle forze dell'ordine, ha gettato un sacchetto contenente tre involucri, risultati contenere oltre 150 grammi di cocaina. I carabinieri non distante hanno trovato anche due bivacchi improvvisati, nei quali vi era anche materiale per il confezionamento: il tutto ha confermato che si trattava a tutti gli effetti di un'attività di spaccio.

La droga, così come i due accampamenti di fortuna, sono stati rimossi e sequestrati, mentre le indagini continuano per cercare di risalire all'identità degli spacciatori.

Nel corso del week-end sono poi state denunciate due persone per guida sotto l'effetto di sostanze e un'altra è stata segnalata alla Prefettura di Biella, in quanto trovata in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, destinato a uso personale.



