Bartone confermato alla guida dei postali Cisl Piemonte

Bruno Bartone è strato confermato all'unanimità al vertice della federazione dei postali della Cisl Piemonte che guida da luglio 2023. Sarà coadiuvato in segreteria regionale da Giuseppina Vaccaro e Daniela Scarpa.

Al congresso di Novarello hanno partecipato 48 delegati in rappresentanza dei 5 mila iscritti della regione, il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti, e il segretario nazionale Slp Cisl Raffaele Roscigno.

Nel corso del dibattito sono state esaminate le grandi trasformazioni in atto nel settore postale, a partire dalla privatizzazione e dall'avvento dell'intelligenza artificiale.

"Si è trattato di un congresso che ha affrontato i principali temi che investono Poste italiane e il settore del recapito. La nostra volontà è quella di consolidare il ruolo del settore recapito come protagonista del cambiamento, capace di coniugare innovazione e tradizione. Siamo pronti a seguire questa svolta con coraggio, proponendo soluzioni praticabili e sostenibili per il successo del progetto e per tutelare al meglio i lavoratori" ha detto il segretario Bartone dopo la sua elezione.



