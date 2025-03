17 Marzo, ad Alessandria cerimonia nella Cittadella

Nel marzo 1821 ad Alessandria fu issato, per la prima volta, il Tricolore risorgimentale: una caratteristica storica che rende ancora più significativo in città il 17 Marzo, Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Comune e Prefettura l'hanno celebrata nel complesso monumentale della Cittadella militare.

"Unità nazionale, Costituzione, Inno e Bandiera sono pilastri essenziali della nostra identità collettiva - scrive, in una nota, il deputato alessandrino Enzo Amich -. È un momento per rinnovare il nostro voto a un'Italia sempre più coesa, guardando al domani con ottimismo. Certi che uniti possiamo affrontare ogni difficoltà e sprigionare le potenzialità migliori del nostro Paese".

Per Amich questa giornata incarna i principi fondamentali di autonomia, partecipazione popolare, libertà, giustizia e pace, "frutto di un lungo e arduo cammino, splendidamente racchiusi nella Costituzione della Repubblica".



