Valanga nel Torinese, sciatori coinvolti ma non feriti gravi

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati in due interventi per valanga in Alta Val di Susa, nei territori di Salbertrand e Pragelato, nel Torinese.

Nel primo intervento è coinvolta una persona, semisepolta, ma che risulta ferita non gravemente. Infatti avrebbe riportato una frattura agli arti inferiori. Lo stesso sciatore, che è sempre rimasto cosciente, ha attivato autonomamente i soccorsi.

Nel secondo intervento sono rimaste coinvolte tre persone, anche loro semisepolte dalla neve, ma che risulterebbero illese.

Sul posto stanno operando due eliambulanze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA