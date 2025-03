In fuga dopo furti in farmacia, un arrestato nel Cuneese

Hanno utilizzato un flessibile per sfondare le saracinesche di due farmacie a Mondovì (Cuneo) e impossessarsi del denaro contante in cassa, poche centinaia di euro. Alcuni giovani di passaggio, però, hanno notato l'azione dei malviventi nella notte e avvisato subito i carabinieri.

L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare i ladri. Dopo un inseguimento, esteso anche alle campagne circostanti, l'auto dei fuggitivi è stata fermata. Uno di loro è stato raggiunto mentre cercava di far perdere le sue tracce a piedi. Al momento si trova in stato di fermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'auto della banda è sequestrata e si sta procedendo all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il sindaco Luca Robaldo intanto esprime apprezzamento per l'azione dei carabinieri e ancora più per i giovani che hanno allertato il 112: "È un segno tangibile di ciò che sappiamo bene e cioè che la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi che vivono, o frequentano, la nostra città sanno cosa sia la responsabilità, cosa sia il buon senso e soprattutto sanno mettere in pratica queste buone azioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA