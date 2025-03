Rettore Geuna, Europa e crescita la cifra dell'ateneo di Torino

La dimensione europea, in uno scenario di integrazione, e la crescita. Saranno queste, secondo quanto anticipato oggi dal rettore, Stefano Geuna, le cifre dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino, in programma lunedì col tema "Università e cittadinanza europea. La conoscenza come ponte verso il futuro". Un momento anche di "bilancio e proiezione futura dell'ateneo" per il rettore, che conclude quest'anno il mandato.

"Tra tutti i numeri di crescita - dice - uno degli aspetti a cui tengo di più e la crescita internazionale, soprattutto a livello europeo, in un momento in cui c'è bisogno di Europa. La cifra è comunque una crescita generale nel quinquennio - aggiunge -. Lasciamo un ateneo in grande salute a chi verrà dopo e il mio consiglio è non fermarsi alle difficoltà dell'immediato ma guardare sempre al domani". Crescita, spiega, in termini "di personale, ricerca, edilizia e contenuti tecnologici delle infrastrutture. Mettiamo in campo un mix di qualità del personale e delle infrastrutture che ci fa guardare con fiducia ai prossimi anni", ribadisce, rivendicando che "a inizio mandato abbiamo disegnato un piano strategico con strategie a lungo termine che ci ha permesso di andare oltre le contingenze".

Aspetto che riguarda anche il tema del rapporto con gli studenti, a volte caratterizzato da proteste. "Anche nei momenti di grande difficoltà - conclude - abbiamo sempre seguito la strada del dialogo e del confronto con le diverse anime della componente studentesca e credo che questo abbia pagato".



