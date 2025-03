Maltempo: Cirio grazie ai volontari della protezione civile

E' andato di persona, nel pomeriggio di oggi 15 marzo, nel presidio regionale di protezione civile a San Michele (Alessandria) Alberto Cirio, governatore del Piemonte. Lo ha fatto per ringraziare i volontari e quanti sono impegnati in questo momento di emergenza.

In mattinata, infatti, una colonna mobile (oltre 30 volontari, 14 mezzi, 4 stazioni di pompaggio) è partita per la Toscana flagellata dal maltempo. E' operativa a Sesto Fiorentino.

"Come sempre il Piemonte, con uno dei suoi elementi di orgoglio più grande quale è la protezione civile, all'appello dello Stato, di Roma ha risposto 'Presente' - sottolinea Cirio - Per questo volevo essere a San Michele per dire grazie, a nome della Regione, a chi ci fa vivere tutti più sicuri. E, soprattutto, ci dà l'orgoglio di essere rappresentante di un Piemonte sempre pronto ad aiutare gli altri".



