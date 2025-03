Lago Maggiore, al via la stagione turistica

Riparte la stagione turistica sul lago Maggiore. Oggi riaprono al pubblico le isole Borromee e il parco Pallavicino a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) e la Rocca di Angera (Varese). Domani sarà la volta dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania.

All'Isola Madre, da quest'anno, varietà di bambù e felci arboree arricchiscono il già ricco patrimonio di botaniche con specie provenienti da tutto il mondo. Tra l'Isola Madre e l'Isola Bella, ad esempio, sono presenti circa trecento esemplari di camelie di undici specie diverse e oltre sessanta differenti cultivar, un patrimonio che, dall'anno scorso, è oggetto di un'opera di catalogazione.

Sulle due isole, durante l'autunno e l'inverno, sono stati effettuati interventi di edilizia acrobatica: in particolare, sull'Isola Madre sono stati ripristinati oltre 1.000 metri quadri di copertura in coppi, mentre sull'Isola Bella sono stati posizionati sensori antincendio all'interno della stanza centrale del palazzo, a circa 25 metri dal suolo.

A giugno è in programma l'inaugurazione dei Castelli di Cannero, oggetto di un lungo intervento di recupero, che ospiteranno un nuovo sito museale sulla storia della fortezza adagiata sulle acque del lago. In primavera inoltrata aprirà il Parco del Mottarone: il Vibram Trail Mottarone è in programma il 3 e il 4 maggio.



