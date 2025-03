La Polfer rintraccia una minorenne su di un treno

Gli agenti della sottosezione della polizia ferroviaria di Torino Porta Susa hanno rintracciato una minore con meno di 14 anni, che si era allontanata da una comunità in provincia di Asti.

Dopo la segnalazione del centro operativo Polfer, che ha diramato una descrizione della ragazzina, sulla probabilità che la minore si trovasse a bordo di un treno regionale in arrivo a Torino Porta Susa, gli agenti sono andati al binario in attesa dell'arrivo del convoglio e, nonostante i numerosi viaggiatori presenti, hanno rintracciato la giovane, che subito ha dichiarato di essersi allontanata volontariamente.

La madre successivamente ha raggiunto gli uffici di polizia, dove ha potuto riabbracciare la figlia.



