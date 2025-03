Gtt apre le porte del deposito Manin-Tortona, 250 visitatori

Circa 250 visitatori hanno partecipato all'iniziativa del Gruppo Torinese Trasporti 'Porte aperte' che, dopo dieci anni di assenza, è tornata per offrire ai dipendenti Gtt, ai loro familiari e amici la possibilità di scoprire da vicino l'azienda, vivendo una giornata all'interno dello stabilimento Manin-Tortona, a Torino.

I visitatori hanno potuto conoscere da vicino il patrimonio storico e tecnologico dell'azienda e partecipare, soprattutto i più piccoli, a esperienze interattive. Tra le attività proposte quella di provare in prima persona alcune manovre sui tram, azionare inseritori, freni e campane e scoprire i segreti della guida di un mezzo storico.

"L'esposizione di tram storici e modelli di ultima generazione ha rappresentato un viaggio nella mobilità torinese, sottolineando l'importanza dell'innovazione e della tradizione - spiegano da Gtt - Un'iniziativa che, visto il successo riscosso, si candida a diventare un appuntamento fisso per rafforzare il senso di appartenenza e raccontare la storia e il futuro del trasporto pubblico torinese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA