Ferrero (Prc), Ddl sicurezza e guerra due facce stessa medaglia

Il Partito della Rifondazione Comunista ha partecipato questo pomeriggio a Torino alla manifestazione organizzata in piazza Palazzo di Città contro il Ddl sicurezza.

"Manifestiamo contro il Ddl Sicurezza voluto dalla Meloni e contro chi, dal governo a Michele Serra al Pd, vuole che l'Unione Europea continui la guerra in Ucraina - ha spiegato il segretario provinciale Paolo Ferrero -. Manifestiamo contro la guerra, le spese militari e la repressione per costruire l'alternativa sociale e politica".

"La lotta contro la guerra e l'aumento delle spese militari e contro la legge fascista che il governo vuole varare per reprimere chi protesta, sono due facce della stessa medaglia - ha aggiunto Ferrero -. Da un lato ci tagliano la sanità e lo stato sociale usando i soldi delle nostre tasse per le armi e dall'altra vogliono impedirci di protestare".



