Europa Radicale in piazza a Torino, 'No Putin No Trump'

Europa Radicale parteciperà questo pomeriggio alle 16 alla manifestazione in piazza Carignano a Torino per lanciare la mobilitazione del 9 maggio, giornata dell'Europa, quando dirigenti e militanti del partito saranno a Kiev per manifestare la loro vicinanza alla resistenza ucraina.

"Torino si distingue per fortuna dalla manifestazione romana di oggi lanciata sull'onda della proposta di Michele Serra, che ha avuto una pessima metamorfosi - spiegano Giulio Manfredi e Graziella Miraudo di Europa Radicale - Tutto serve in questo periodo tranne che essere ambigui. Noi radicali e federalisti europei, da sempre, stiamo con la democrazia, l'Europa, lo stato di diritto, e contrastiamo in ogni modo gli imperialismi criminali di Putin".

I portavoce di Europa Radicale sottolineano che in piazza ci sarà lo striscione con scritto "No Putin No Trump Wake Up Europe!", già esposto in altre manifestazioni.

"Essere a Kiev il 9 maggio non lascia dubbi o ambiguità di sorta. È da lì che l'Europa può e deve ripartire. È dalla difesa dell'Ucraina che si attua la difesa dell'Europa", concludono Manfredi e Miraudo.



