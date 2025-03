Biella, un uomo truffa un giovane, denunciato

Un uomo di 67 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cossato (Biella) per truffa aggravata. L'indagine è partita dalla querela di un giovane di 26 anni, residente in zona. Quest'ultimo era stato contattato telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, lo aveva indotto a pagare più di 6.000 euro. Al giovane il truffatore aveva fatto credere di avere un debito di varie migliaia di euro nei confronti dello Stato, a causa di alcune multe non pagate.

I pagamenti avvenivano tramite versamenti Wester Union e il truffatore aveva intestato i conti a soggetti ignari, ma i carabinieri alla fine sono risaliti all'uomo che materialmente ha effettuato il prelievo del denaro illecitamente percepito.





