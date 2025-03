Anche a Cuneo si raduna la 'piazza per l'Europa' di Serra

Partiti politici e associazioni hanno raccolto anche a Cuneo l'appello alla mobilitazione per l'Europa, lanciato dal giornalista de La Repubblica Michele Serra.

I manifestanti con ombrelli e bandiere stellate si sono ritrovati sotto la pioggia in via Roma, uniti dallo slogan "Una piazza per l'Europa - Tante città, un'unica voce". Per primo ha parlato il segretario provinciale del Partito Democratico Mauro Calderoni: "Siamo qui perché crediamo nell'Europa e perché sappiamo che il futuro delle nostre vite è indissolubilmente legato al futuro dell'Unione Europea". Quella odierna, ha aggiunto "non è una piazza urlata o divisiva" ma "una piazza mite".

Subito dopo è stato letto il messaggio di saluto della sindaca Patrizia Manassero, oggi presente alla manifestazione nazionale di Roma. Oltre al Pd alla mobilitazione hanno aderito tra gli altri Più Europa, Movimento Federalista Europeo, Italia Viva e Azione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA