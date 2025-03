A Verbania poliziotti salvano cane caduto nel lago Maggiore

I poliziotti della squadra acque interne della questura di Verbania hanno salvato un cane scivolato nelle acque del lago Maggiore nella zona dell'imbarcadero di Intra. Harley, questo il nome del cane, era caduto mentre passeggiava con il suo padrone e da alcuni minuti tentava inutilmente di uscire dall'acqua.

Gli agenti, che si trovavano in zona per i controlli agli imbarchi dei traghetti, sono stati allertati da un passante che aveva visto un uomo gridare e chiedere aiuto per il proprio cane.

Con una sorta di collare di fortuna, creata usando la cima della propria imbarcazione, sono riusciti ad agganciare l'animale, per poi raggiungerlo attraverso i gradini che scendono nell'acqua e traendolo così in salvo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA