Palma rieletto segretario generale della Felsa Cisl Piemonte

Calogero Palma è stato rieletto, all'unanimità, segretario generale della Felsa Cisl Piemonte, al termine del IV congresso della federazione che si è svolto ad Asti. Affiancheranno Palma in segreteria regionale, Giulia Pezzulich, in qualità di segretaria generale aggiunta, e Cristina Picchioldi, entrambe dirigenti della Felsa Cisl-Torino-Canavese. All'assise regionale della Felsa Cisl sono intervenuti il segretario generale nazionale Felsa, Daniel Zanda, e il segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti.

La Felsa è nata nel 2009 per dare voce, rappresentanza e dignità al vasto e complesso mondo del lavoro non standard ovvero i lavoratori somministrati, autonomi e atipici. In Piemonte conta quasi 2.900 iscritti.

Calogero Palma, classe 1967, inizia l'esperienza sindacale nel 1997 come delegato aziendale e rappresentante per la sicurezza nella Fim di Asti, città dove vive. Venti anni dopo, nel 2017, viene distaccato a tempo pieno come operatore politico sempre nei metalmeccanici Cisl di Asti e nel settembre 2022 diventa segretario generale della Fim di Cuneo, ruolo ricoperto fino a novembre 2023, quando viene chiamato alla guida della Felsa Cisl Piemonte.

"La Felsa Cisl vuole essere un punto di riferimento saldo per i lavoratori atipici, somministrati e autonomi, fornendo risposte concrete e promuovendo un modello sindacale partecipativo, capace di coniugare tutela dei diritti, sviluppo sostenibile e innovazione. La nostra federazione, che rappresenta il mondo del lavoro non standard, vuole essere anche più presente in tutti i territori della regione, collaborando con le altre categorie della Cisl" ha detto Palma dopo la rielezione.



