newcleo acquisisce sito in Francia sviluppato da Pininfarina

Newcleo, azienda europea che opera nel settore della tecnologia nucleare di quarta generazione, ha acquisito un sito in Francia a Chusclan (Gard) per costruire Faster (fuel process assembly storage training and enhanced reality), centro di innovazione e formazione che contribuirà allo sviluppo della sua linea pilota per l'assemblaggio di combustibile in Francia. Il sito, che non gestirà materiale nucleare radioattivo, è inserito nella strategia di newcleo di chiusura del ciclo del combustibile nucleare per produrre in modo sicuro energia pulita, economica e sostenibile, essenziale per un'economia a basse emissioni di carbonio. Ospiterà 100 dipendenti e disporrà di strutture all'avanguardia per l'ingegneria, la formazione immersiva e la sperimentazione di nuove tecnologie.

Il centro sarà progettato in collaborazione con Pininfarina, l'azienda di design italiana nota per le sue competenze nel design automobilistico, industriale e architettonico. Attraverso questa partnership, le due aziende - sottolinea una nota - ambiscono a dimostrare come l'energia nucleare potrà plasmare lo sviluppo delle società orientate al futuro. Coniugando innovazione tecnologica e un approccio estetico avanzato, il sito fornirà uno spazio di lavoro ottimizzato per favorire l'apprendimento e la ricerca in un ambiente immersivo e funzionale - illustrando come l'energia nucleare possa promuovere la sostenibilità, supportare gli obiettivi netzero e garantire una fonte di energia sicura, abbondante e praticamente inesauribile.



