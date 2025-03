'Macchine del Tempo', alle Ogr di Torino viaggio nel cosmo

Un viaggio interattivo alla scoperta di stelle, galassie, pianeti extrasolari, asteroidi e buchi neri. Arriva alle Ogr di Torino dal 15 marzo Macchine del Tempo. Il viaggio nell'Universo inizia da te. Dopo il successo della prima edizione al Palazzo delle Esposizioni di Roma, un'esperienza immersiva trasformerà gli spazi del Binario 1 delle Ogr in un vero e proprio portale spazio-temporale.

Ideata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), realizzata dalle Ogr Torino e progettata da Pleiadi, con il contributo di Infini.to Planetario di Torino-Museo dell'Astronomia e dello Spazio Attilio Ferrari e Mu-Ch Museo della Chimica, la mostra si potrà visitare fino al 2 giugno. L'esposizione non si rivolge solo agli appassionati di scienza, ma coinvolge chiunque desideri lasciarsi affascinare dalla storia e dai misteri dell'Universo. Il percorso combina installazioni immersive, ambientazioni interattive e videogiochi ispirati agli anni Ottanta.

L'esposizione si distingue per l'integrazione di macchine del tempo futuristiche progettate dall'Inaf, che consentono di esplorare la storia dell'Universo attraverso le più recenti scoperte scientifiche. "La mostra Macchine del Tempo rappresenta la visione con cui la Fondazione Crt ha immaginato le Ogr: un hub di idee, possibilità ed eventi per la città, un luogo di incontro e contaminazione tra mondi diversi" spiega il segretario generale della Fondazione Crt Patrizia Polliotto. "Con questa mostra offriamo al pubblico un'esperienza che unisce arte, scienza e tecnologia in un viaggio affascinante attraverso l'Universo. Le Ogr si confermano un laboratorio di sperimentazione e innovazione, un luogo in cui il sapere si traduce in esperienze immersive e coinvolgenti" osserva Davide Canavesio, presidente delle Ogr Torino. "Hanno aderito oltre cento scuole. Il nostro obiettivo con questa mostra è ispirare curiosità e meraviglia, offrendo nuove prospettive sul cosmo e sul nostro ruolo al suo interno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA