Geppi Cucciari è 'Perfetta', sold out al teatro Colosseo

Geppi Cucciari torna al Teatro Colosseo di Torino con "Perfetta", l'ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e amati dalla scena italiana, prematuramente scomparso. Lo spettacolo, in programma domenica 16 marzo alle 18, è tutto esaurito.

"Perfetta" è un viaggio nella vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. Geppi Cucciari veste i panni di una venditrice di automobili, moglie e madre, immersa in una quotidianità fatta di lavoro, famiglia e responsabilità.

Il racconto si sviluppa su martedì di quattro settimane differenti: giornate apparentemente identiche, ma vissute con stati d'animo mutevoli, influenzati dalle trasformazioni fisiologiche e gli sbalzi ormonali del ciclo mestruale. Un tema spesso ignorato e considerato tabù, che qui viene affrontato con umiltà e profondità.

In "Perfetta", la recitazione di Geppi Cucciari spazia tra registri differenti: dalla sua inconfondibile ironia a toni più malinconici e drammatici, tra umorismo e introspezione. satira e momenti di introspezione.

Lo spettacolo è diretto dallo stesso Mattia Torre con l'assistenza di Giulia Dietrich, con musiche originali di Paolo Fresu, costumi di Antonio Marras e disegno luci firmato Luca Barbati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA