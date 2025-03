Furti di trattori, Piemonte contatta ambasciata in Romania

Circa duecento persone hanno partecipato al convegno 'Trattori a rischio furto', organizzato dal consiglio regionale del Piemonte insieme all'Associazione Nazionale Carabinieri 'G. Petronio' di Carmagnola, al Salone Fieristico 'Krumiro' di Carmagnola.

Erano presenti il presidente del consiglio regionale Davide Nicco, i consiglieri Claudio Sacchetto, presidente della Commissione Agricoltura e Marina Bordese. Con loro anche il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Torino, tenente colonnello Andrea Siazzu, il tenente colonnello Daniele Riva, comandante del Nucleo investigativo di Cuneo e vice comandante provinciale, il tenente Pasquale Giordano, comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Moncalieri, diversi comandanti di stazione, il vicecommissario Domenico Rossetti, comandante polizia locale di La Loggia, l'avvocato Maurizio Scialò, Giuseppe Turina, Carlo loffreda, direttore Coldiretti Torino e Patrizia Ferrero, funzionario di zona Cia Chieri Carmagnola.

"Come consiglio regionale abbiamo ascoltato con attenzione le richieste emerse e ci siamo impegnati ad attivarci su alcuni punti concreti. Siamo vicini alle aziende agricole per cercare di fermare questo grave fenomeno, dando la massima collaborazione alle forze dell'ordine che ogni giorno in modo encomiabile presidiano il territorio" , ha spiegato Nicco.

"In particolare - ha sottolineato Nicco - intendiamo provare a creare un collegamento diretto tra le associazioni di categoria degli agricoltori e il Consolato o l'Ambasciata italiana in Romania, dato che molti trattori rubati vengono ritrovati lì. L'obiettivo sarà facilitare l'espletamento delle pratiche burocratiche per il rimpatrio presso le autorità rumene e valutare possibili soluzioni per ridurre i costi a carico degli agricoltori".



