Extinction Rebellion, scritta su ciminiera di Leonardo a Torino

Azione questa mattina a Torino degli ambientalisti di Extinction Rebellion, che hanno realizzato una grande scritta, 'Life Not War', sulla ciminiera della sede di Leonardo, l'azienda accusata dal movimento di essere responsabile, insieme al governo della vendita di armi impiegate in aree di conflitto.

Poco prima dell'apertura degli stabilimenti di corso Francia, un piccolo gruppo di persone è salito dalle scale di sicurezza fino alla cima del pilone. Da lì, alcuni si sono calati con delle corde per realizzare la scritta, mentre altri hanno appeso uno striscione con la frase: 'La guerra parte da qui'.

"Siamo nella sede dell'azienda italiana, partecipata dallo Stato, che più sta traendo profitto dall'escalation delle guerre degli ultimi anni - spiegano in una nota i portavoce di Extinction Rebellion - Le armi di Leonardo, finanziate anche dal nostro governo, vengono impiegate in bombardamenti indiscriminati, causando vittime e distruzione".

"Nell'anno in cui sono state raggiunte le temperature medie più alte mai registrate, e migliaia di persone hanno perso la vita in conflitti e genocidi, l'Europa, l'Italia e le Regioni stanno aumentando i fondi destinati al settore militare, sottraendoli inoltra da quelli previsti per affrontare una transizione ecologica rapida, radicale e democratica", concludono gli attivisti Extinction Rebellion.



