Cresce l'oliveto Piemonte, +20% produzione olive +15% olio

Cresce l'oliveto Piemonte. In controtendenza con quanto avviene nelle regioni storicamente vocate alla produzione, l'ultima raccolta segna +20% nella produzione di olive e +15% di olio, sebbene siano diminuite le rese a causa delle piogge. Gli ettari coltivati a olivo sono circa 350, le piante tra 200 e 250mila. Sono i dati diffusi dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Piemonte, che, partendo dalle piante secolari trovate nel territorio regionale, sta ultimando la documentazione per richiedere l'Ipg per l'olio evo Piemonte.

"Il mite inverno che si è appena concluso - spiega Marco Giachino, presidente del Consorzio di tutela - ha permesso alle piante uno sviluppo regolare propedeutico all'ottenimento nel 2024 di una produzione di ottima qualità. Si confermano le caratteristiche tipiche dell'olio piemontese: il fruttato leggero/medio, l'ottimo equilibrio amaro/piccante e sentori freschi".

I produttori associati al Consorzio sono al momento una dozzina ma stanno nascendo nuove attività attorno alla produzione di olio, come quelle attuate da un'azienda di Pinerolo che associa alle degustazioni le visite guidate tra gli uliveti. "Dalla fine degli anni '90 l'olio ha ritrovato casa in Piemonte per diversi motivi - spiega ancora Giachino - Un uso privato, attraverso il recupero di terreni incolti, per abbellimenti o per piccole produzioni familiari".

"Ci sono poi state aziende - conclude Giachino - che hanno deciso una riconversione totale o parziale di colture non più produttive come un tempo,. Una scelta fatta anche da chi già aveva dei vigneti, per redditi agricoli o anche per giocarsi la carta dell'ospitalità".

Nel frattempo il Consorzio di tutela e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Disafa) dell'Università di Torino, in collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di Commercio hanno lanciato la 'Scuola di olivicoltura e valorizzazione dell0olio extra vergine di oliva in Piemonte. La scuola è costituita da tre corsi focalizzati rispettivamente sull'olivicoltura, sulla formazione degli assaggiatori e sulla corretta etichettatura dell'olio.



