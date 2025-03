Stage di addestramento per unità cinofile in Val di Susa

Sabato 15 e domenica 16 marzo, nella stazione sciistica di Pian del Frais, a Chiomonte (Torino), si svolgerà il quinto stage di addestramento per unità cinofile da valanga e battitori, organizzato dalla Commissione Protezione Civile di Vol.To, con la partecipazione di numerosi volontari e specialisti del settore.

Allo stage parteciperanno alcune unità cinofile del Nucleo Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, e circa 25 tra istruttori, figuranti e battitori dell'associazione Emergenza 4X4 Odv, degli Aib di Sant'Antonino e di Vaie, di Bios Volvera, e di Sosmontagna.

Durante i due giorni di addestramento, i volontari saranno impegnati in simulazioni di emergenze in alta quota, tra cui esercitazioni pratiche e teoriche su tecniche di soccorso in montagna e l'uso di attrezzature specifiche.



