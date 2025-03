Sergio Melis rieletto alla guida della Cisl Fiunzione Pubblica

Sergio Melis è stato rieletto oggi, a larghissima maggioranza, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Piemonte, al termine del VII congresso della federazione regionale che si è svolto ad Avigliana (Torino), con lo slogan: "Abituati a puntare in alto…è il coraggio della partecipazione".

Melis, alla guida della federazione regionale da gennaio 2022, sarà affiancato in segreteria regionale da TizianaTripodi e Alessandro Bertaina, entrambi segretari della Cisl Fp Torino-Canavese.

La Cisl Fp Piemonte è una federazione di oltre 17mila iscritti con un forte radicamento nel territorio regionale e nei posti di lavoro dei comparti Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Enti locali, Sanità pubblica e privata e Terzo settore. Al congresso sono intervenuti, oltre ai 92 delegati in rappresentanza di tutti i comparti e i territori, la segretaria nazionale Cisl Fp, Chiara Severino, e il segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti.

"Noi - ha detto Sergio Melis subito dopo la sua rielezione - non stiamo aprioristicamente da una parte o dall'altra per appartenenza partitica. Noi abbiamo scelto di essere, da sempre, sindacato riformista, sindacato della partecipazione contro l'assemblearismo e contro la disintermediazione. Per queste e altre ragioni guardiamo al futuro con ottimismo, puntando sul ricambio generazionale e sul rapporto diretto con le persone".





