Passeur in manette nel Cuneese, sull'auto sei immigrati

Viaggiavano a bordo di una Peugeot 508 diretta verso il confine italo-francese i sei immigrati di nazionalità pachistana, tutti privi di documenti e irregolari sul territorio, che la polizia di Stato ha fermato nella tarda serata del 4 marzo scorso a Moiola (Cuneo). Tra loro c'era anche un minorenne, poi affidato agli operatori del consorzio socio-assistenziale del Cuneese, che lo hanno collocato presso una casa famiglia.

L'autista del mezzo, che li stava accompagnando in Francia, è risultato essere un passeur: arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato condotto nella casa circondariale di Cuneo. Nella perquisizione a bordo le due pattuglie hanno rinvenuto vari telefoni cellulari. Quello di proprietà del passeur era utilizzato come gps per raggiungere la Francia.

I passeggeri, accompagnati negli uffici della polizia di frontiera a Limone Piemonte, sono stati sottoposti alle procedure amministrative previste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA